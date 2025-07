Uma kombi do transporte escolar saiu da pista e tombou em um barranco na zona rural de Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, nesta quarta-feira (2).

As crianças que ocupavam o veículo ficaram feridas e foram encaminhadas a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Conforme o portal aRede, a suspeita é de que houve falha no sistema de freios do veículo. A pista estava molhada no momento do acidente.

Dessa forma, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para o local.