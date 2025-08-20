O Paraná inicia um período de veranico nesta quinta-feira (21), com tempo firme em todas as regiões e temperaturas em elevação. Apesar de uma pequena possibilidade de chuvisco na madrugada e no final da manhã em Curitiba, a condição deve diminuir ao longo do dia, abrindo espaço para o sol e para o aumento da temperatura. A máxima na capital pode chegar a 26°C.

No interior e no norte do estado, o calor se intensifica ainda mais, com termômetros podendo ultrapassar 30°C. O cenário é resultado da massa de ar seco e quente que ganha força no interior do país à medida que a frente fria que passou pelo sul do Brasil segue se deslocando.

A sexta-feira (22) terá todas as regiões do estado com tempo firme, tardes bem ensolaradas e baixa umidade do ar, principalmente no norte e noroeste do Paraná.

Em Curitiba, a máxima deve atingir 28°C, enquanto em cidades do interior, como Londrina e na região de Maringá, os termômetros podem chegar aos 34°C ou 35°C.