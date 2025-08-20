Jacarezinho (PR) – A Polícia Civil do Paraná divulgou nesta quarta-feira (20) novas informações sobre as investigações relacionadas ao corpo carbonizado encontrado no último dia 16 de agosto, em um terreno baldio na Rua Professor Arlindo Bessa, bairro Pompéia 2.

A vítima foi identificada como Angélica Pereira, de 52 anos, que estava desaparecida desde o dia 9 de agosto. O corpo foi localizado por moradores da região em meio a uma área de vegetação queimada. Familiares reconheceram a vítima ainda no local, onde também foi encontrado um celular de sua propriedade.

O que apontou o laudo da Polícia Científica

De acordo com o laudo técnico da Polícia Científica do Paraná:

O corpo apresentava carbonização generalizada e estava em posição típica de exposição a altas temperaturas.

Foram observados danos possivelmente provocados por animais após a morte.

Não havia sinais de luta corporal nem lesões que indicassem tentativa de defesa.

Não foi possível concluir se a morte ocorreu antes ou durante o incêndio .

A queima da vegetação foi homogênea, sem vestígios de substâncias inflamáveis ou acelerantes que apontassem para incêndio proposital.

O documento destacou ainda que a causa da morte não pode ser determinada apenas pela análise em campo, sendo necessária a realização de necropsia no Instituto Médico-Legal (IML) de Jacarezinho