Jacarezinho (PR) – A Polícia Civil do Paraná divulgou nesta quarta-feira (20) novas informações sobre as investigações relacionadas ao corpo carbonizado encontrado no último dia 16 de agosto, em um terreno baldio na Rua Professor Arlindo Bessa, bairro Pompéia 2.
A vítima foi identificada como Angélica Pereira, de 52 anos, que estava desaparecida desde o dia 9 de agosto. O corpo foi localizado por moradores da região em meio a uma área de vegetação queimada. Familiares reconheceram a vítima ainda no local, onde também foi encontrado um celular de sua propriedade.
O que apontou o laudo da Polícia Científica
De acordo com o laudo técnico da Polícia Científica do Paraná:
O corpo apresentava carbonização generalizada e estava em posição típica de exposição a altas temperaturas.
Foram observados danos possivelmente provocados por animais após a morte.
Não havia sinais de luta corporal nem lesões que indicassem tentativa de defesa.
Não foi possível concluir se a morte ocorreu antes ou durante o incêndio.
A queima da vegetação foi homogênea, sem vestígios de substâncias inflamáveis ou acelerantes que apontassem para incêndio proposital.
O documento destacou ainda que a causa da morte não pode ser determinada apenas pela análise em campo, sendo necessária a realização de necropsia no Instituto Médico-Legal (IML) de Jacarezinho