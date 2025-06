A Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) aprovou nesta terça-feira (17) reajuste no salário dos professores da rede estadual de ensino. O projeto segue agora para sanção do governador, Ratinho Júnior (PSD).

O projeto foi encaminhado pelo Governo do Paraná e tramitou em regime de urgência na Alep. Ao todo serão beneficiados servidores ativos, inativos e pensionistas, que atualmente equivalem a cerca de 108 mil pessoas.

A proposta ainda prevê que os professores com jornada de 40 horas semanais, o menor nível salarial, recebem R$ 500 de reajuste e e agora tenham vencimentos de R$ 6,6 mil para docentes da ativa.

Já os professores com cargos de 20 horas semanais poderão trabalhar com aulas extras, recebendo o valor proporcional à carga horária trabalhada.

Para os professores no topo da carreira, as remunerações podem chegar a R$ 13,9 mil, considerando salário, auxílio e gratificação.

Os docentes ainda terão direito a auxílio-transporte (R$ 891,32) e gratificação de tecnologia e ensino (R$ 846,32).

Projeto de reajuste no salário dos professores foi criticado por sindicato

O projeto que prevê o reajuste no salário dos professores da rede estadual de ensino foi criticado pelo Sindicato dos Professores das Redes Públicas Estadual e Municipais do Paraná (APP-Sindicato).