As condições meteorológicas no Rio Grande do Sul seguem exigindo atenção redobrada. Nesta quarta-feira (18), as instabilidades climáticas continuam atuando de forma intensa, principalmente nas regiões centrais e sul do estado. O alerta vem do meteorologista Gabriel Rodrigues, do Portal Agrolink, que analisou os eventos recentes e destacou o risco de novos alagamentos e possíveis enchentes em áreas já fragilizadas pelas chuvas persistentes de junho.

“Os acumulados de chuva já superam os 75 mm em cidades como Santa Maria, Camaquã e Santa Cruz do Sul, com registros localizados que passam dos 140 mm. Como o solo está bastante encharcado, há risco elevado para alagamentos nessas regiões”, explica Rodrigues. Segundo ele, em áreas como Charqueadas e Porto Alegre, os volumes também chamam atenção, ultrapassando os 70 mm em alguns pontos.

A partir de quinta-feira (19), as chuvas devem se deslocar para o norte do estado, atingindo com força municípios como Ijuí, Três de Maio e Erechim. “Mesmo com a perda gradual da intensidade no centro-sul, os acumulados ainda são elevados no norte gaúcho e podem chegar a 128 mm de forma pontual”, destaca o meteorologista. Ele aponta que os núcleos mais intensos de instabilidade avançam em seguida para Santa Catarina e o sudoeste do Paraná, especialmente nas áreas próximas a Xanxerê e Concórdia.

Na sexta-feira (20), o cenário começa a mudar com a saída das instabilidades em direção ao oceano. Essa mudança trará um alívio temporário para o centro-norte do Rio Grande do Sul e boa parte de Santa Catarina. “A previsão é de volumes muito baixos, abaixo de 10 mm em cidades como Cachoeira do Sul, Bagé e Florianópolis, embora chuvas fracas e isoladas ainda possam ocorrer em pontos do norte catarinense e do sudoeste paranaense”, afirma Rodrigues.

No entanto, esse período de trégua será curto. Já no domingo (22), uma nova frente de instabilidade deve avançar a partir do Paraguai e atingir novamente o norte do Rio Grande do Sul, além do oeste catarinense e sudoeste do Paraná. “A expectativa é de que os volumes voltem a subir, com acumulados superiores a 20 mm em cidades como Marau, Tapejara e Pato Branco. Há potencial para episódios de tempo severo e chuva intensa em curto período”, alerta.

O risco de enchente segue no radar. Mesmo com a previsão de menor volume de chuva a partir de sexta, os níveis dos rios do estado devem continuar subindo até sábado (21). A maior preocupação recai sobre bacias como o baixo Jacuí (centro-leste), Vacacaí-Vacacaí Mirim (região central), Ibicuí (sudoeste) e Butuí-Piratini-Icamaquã (oeste gaúcho). “Apesar do risco, os impactos devem ser localizados e menos severos do que os observados em maio”, avalia o meteorologista.

De acordo com Rodrigues, a expectativa é de que os níveis dos rios comecem a se normalizar de forma gradual apenas a partir da próxima segunda-feira (23). “A redução dos volumes de chuva nas principais bacias será fundamental para a estabilização dos níveis dos rios, mas até lá é importante manter o monitoramento e seguir as orientações das autoridades locais”, conclui.