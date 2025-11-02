A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou que a conta de luz seguirá em bandeira vermelha no mês de novembro em todo o Brasil. Com a bandeira vermelha 1, a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos, o usuário pagará um valor extra de R$ 4,46.

“O cenário segue desfavorável para a geração hidrelétrica, devido ao volume de chuvas abaixo da média e à redução nos níveis dos reservatórios. Dessa forma, para garantir o fornecimento de energia é necessário acionar usinas termelétricas, que têm custo mais elevado, justificando a manutenção da bandeira vermelha patamar 1”, pontuou a Aneel em nota.

Entre os meses de agosto e setembro, a Aneel tinha instaurado a bandeira vermelha patamar 2, que prevê adicional de R$ 7,87 por 100 kWh.

Em maio, a Agência interrompeu um período de cinco meses consecutivos de bandeira verde e alterou o status para amarela.

Na época, a justificativa foi a transição do período chuvoso para o período seco do ano, e as previsões de chuvas e vazões nas regiões dos reservatórios para os próximos meses ficaram abaixo da média.

O que são as bandeiras tarifárias da conta de luz e por que elas deixam a tarifa mais cara?