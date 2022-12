Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Como eu queria um patrão assim! Imagina receber um bônus de R$ 1 milhão neste fim de ano? Isso aconteceu com funcionários de uma empresa de paisagismo e jardinagem dos Estados Unidos e eles ficaram de queixo caído com a surpresa.

Em vez de cestas de Natal, panetones e outros mimos comuns, o patrão decidiu agradecer pelos serviços deles em 2022 com uma bolada maravilhosa em dinheiro.

Tirando as chefias, 1.200 funcionários da Ruppert Landscape receberam valores que variam de US$ 7 mil a US$ 200 mil – algo entre R$ 37 mil e R$ 1 milhão. No total, a empresa pagou US$ 28 milhões em bônus de agradecimento – quase R$ 150 milhões. (gente, pra onde manda o currículo?)

Gratidão aos funcionários

O CEO da empresa contou que os bônus foram para os funcionários que estão na empresa há pelo menos um ano.

“Todo mundo que recebeu esse bônus foi fundamental para ajudar a criar o valor que conseguimos realizar”, disse o pat

E disse que isso também é um incentivo para o trabalho que os funcionários vão fazer em 2023.

“Este bônus é um dinheiro bem merecido e uma forma de reconhecermos o valor das contribuições de nossas equipes e o papel essencial que elas desempenharão no futuro de nossa empresa”, disse o CEO Craig Ruppert.

A empresa de paisagismo atua em oito estados norte-americanos e surpreendeu a todos com esse gordo agradecimento de fim de ano.

Dono da empresa foi cortador de grama

Craig Ruppert começou o negócio com um cortador de grama e usando a garagem de seus pais como base no início dos anos 1970.

Em poucos anos, o negócio de jardinagem do bairro cresceu e ele pôde expandir seus serviços e contratar alguns funcionários.

Nos últimos 50 anos, a empresa cresceu para mais de 2.000 funcionários.

Parceria para o bônus

A empresa distribuiu os bônus graças a uma nova parceria com uma empresa de investimentos.

“Foi um dia inesquecível nesta terça-feira, quando anunciamos nossa parceria estratégica com a Knox Lane e distribuímos bônus de agradecimento aos membros da equipe em 30 filiais”, disse a empresa em um post no Facebook.

“Não podemos agradecer o suficiente às nossas equipes por toda a dedicação e trabalho árduo que nos levaram até onde estamos hoje, e esperamos que este grupo permaneça por aqui neste emocionante novo capítulo na história de nossa empresa!”, concluiu.

Se os patrões agradecem, imagina os funcionários, que vão passar o fim de ano com uma bolada dessas no bolso!