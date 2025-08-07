O valro do prêmio da Mega da Virada em 2025 pode ser bilionário após uma mudança na divisão da arrecadação da Mega-Sena. A determinação, que foi feita pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, passou a valer a partir do concurso 2895. A nova regra aumenta de 35% para 45% o percentual do valor arrecadado destinado ao prêmio principal dos concursos regulares da loteria.

A alteração também impacta diretamente o concurso especial da Mega da Virada. A fatia destinada à faixa principal (sena) passou de 62% para 90% do total reservado aos prêmios. Com isso, a estimativa é de que o valor pago ao ganhador ou ganhadores que acertarem os seis números aumente significativamente. As demais faixas, no entanto, passam a receber percentuais menores.

Nos concursos regulares, o prêmio da quina, que antes recebia 19% da arrecadação destinada aos prêmios, passou a ter direito a 13%. Já a quadra teve redução de 19% para 15%.

Para a Mega da Virada, além do aumento da porcentagem destinada à sena, a quina e a quadra agora recebem 5% cada do total destinado aos prêmios. Outra mudança envolve o percentual da arrecadação regular que vai para o concurso especial: subiu de 5% para 10%.

A portaria com as novas regras foi publicada pelo Ministério da Fazenda e já está em vigor, com impacto direto nas premiações futuras da Mega-Sena, tanto em concursos comuns quanto no sorteio especial de fim de ano.

O que é a Mega da Virada?

A Mega da Virada, também conhecida como Mega-Sena da Virada, é o concurso anual das Loterias Caixa que oferece o maior prêmio não cumulativo do ano. No último dia de dezembro, algumas horas antes da virada para janeiro, o sorteio premia aquele que acertar os seis números sorteados. Em caso de ausência de ganhador nessa categoria, o prêmio é destinado aos acertadores de cinco números, seguindo esse padrão até ser distribuído para mais de uma pessoa, caso haja apostas corretas.

Participar do concurso é simples: basta realizar um jogo em qualquer lotérica física ou de forma online, por meio do aplicativo ou site da Caixa. O valor da aposta presencial é de R$ 5, enquanto as apostas virtuais começam a partir de R$ 30. A quantia desembolsada varia conforme a quantidade de números escolhidos, influenciando a probabilidade de acerto. As apostas na Mega da Virada podem ser feitas até às 18h do dia do sorteio;.

Como é feita a premiação?

Diferentemente das Mega-Senas comuns, a Mega da Virada não acumula. Portanto, no caso de ninguém acertar seis números, a premiação é dividida entre os apostadores que acertarem cinco dezenas, se ainda não houverem ganhadores, o prêmio é rateado entre quem acertar a maior quantidade de números. Ou seja, é possível se tornar milinário acertando menos que a quina no sorteio.

Estimada em R$ 600 milhões, a premiação é arrecadada com as vendas das apostas do próprio sorteio e também do acúmulo de prêmios de todos os sorteios da Mega-Sena no ano. 10% do valor de cada concurso é separado para agregar no valor da loteria de Ano Novo.

Como resgatar o prêmio?

Os apostadores que acertarem dezenas o suficiente para receber uma parte dos R$ 600 milhões podem resgatar o dinheiro em qualquer agência da Caixa Econômica em até 90 dias, sendo necessário comprovante ou bilhete da aposta, documento com foto e CPF. No caso de valores maiores que R$ 10 mil, há um prazo de dois dias úteis, após a apresentação na agência para o depósito.

Chances de ganhar na Mega da Virada

Segundo a Caixa Econômica, a chance de uma aposta simples com seis números ganhar é de uma em 50.063.860. Entretanto, os apostadores podem aumentar as chances investindo mais e também podem levar a sorte acertando menos números, já que o prêmio não acumula. Confira na tabela abaixo as chances de cada aposta: