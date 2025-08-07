O homem suspeito de matar a mãe e esconder o corpo dentro de uma geladeira em uma casa em Colombo, na Região Metropolitana em Curitiba, pediu para permanecer numa cela isolada e revelou que tem medo de ser morto na prisão. O homem de 27 anos, identificado como Nivaldo J. S. d. S, foi preso nesta quarta-feira (6).

Nivaldo J. S. d. S. foi preso em Campina Grande do Sul, nos fundos da residência do pai, em uma edícula. Segundo as autoridades, ele já era o principal investigado desde o início do caso e havia um mandado de prisão em aberto contra ele.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima, Jaqueline. S, de 59 anos, estava desaparecida desde o final do ano passado. A investigação agora vai apurar se o crime também pode ter acontecido em 2024.

Durante esse período, o filho continuou vivendo na casa da mãe, mesmo com o corpo ocultado no local. O delegado responsável pela investigação, Herculano Augusto de Abreu, afirmou que todas as evidências apontam para o envolvimento direto de Nivaldo no homicídio.

Todos os indícios apontam ele como autor. Ele não deixava os familiares se aproximarem, os próprios vizinhos também. Ele afastou todas as pessoas da convivência dela. As evidências levaram ele para o crime”.

Até o momento, não informações se Nivaldo será transferido após o pedido.