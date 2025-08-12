O secretário de Estado da Educação, Roni Miranda, anunciou, segunda-feira (11), a entrega de 3 mil novos aparelhos de ar-condicionado para escolas da rede estadual. O investimento é de mais de R$ 15 milhões e os equipamentos serão destinados a 23 instituições de ensino na região dos Campos Gerais. O anúncio foi feito durante o II Seminário de Diretores de 2025, evento que acontece até quinta-feira (14) em Foz do Iguaçu e reúne mais de 2 mil gestores escolares e equipes dos 32 Núcleos Regionais de Educação (NRE).

“Essa é mais uma importante entrega para os nossos estudantes e profissionais da educação. O conforto térmico contribui diretamente para que o aluno mantenha o foco nas aulas e participe mais das atividades escolares”, destacou Miranda.

A lista das escolas contempladas compreende as seguintes instituições: Colégio Estadual Julia Wanderley (Carambeí); Colégio Estadual Eurico Batista Rosas (Carambeí); Colégio Estadual do Campo Castrolanda (Castro); Colégio Estadual do Campo Profa. Edina W. Sviercoski (Castro); Colégio Estadual Prof. Maria Ap Nisgoski (Castro); Escola Estadual Prof. Matilde Baer (Castro); Escola Estadual Jardim Das Araucárias (Castro); Colégio Estadual do Campo Nicolau Hampf (Castro); Colégio Estadual do Campo Alcides Munhoz (Imbituva); Escola Estadual do Campo Maria Eugênia De C. Lejambre (Imbituva); Colégio Estadual do Campo Lustosa (Imbituva); Colégio Estadual Santo Antonio (Imbituva); Colégio Estadual do Campo Jeocondo Waldemar Bobato (Imbituva); Colégio Estadual Ine Messias Erdmann (Ivaí); Colégio Estadual Sagrado Coracao De Maria (Ivaí); Escola Estadual Bom Jesus Do Monte (Palmeira); Escola Estadual Flavio Santos (Palmeira); Colégio Estadual do Campo Henrique Stadler (Palmeira); Colégio Estadual do Campo Pinheiral De Baixo (Palmeira); Escola Estadual do Campo Quero Quero (Palmeira); Colégio Estadual do Campo São Judas Tadeu (Palmeira); Escola Estadual do Campo Leonardo Salata (Palmeira); Escola Estadual da Ressaca Padre Anchieta (Piraí do Sul).

A entrega dos novos aparelhos integra o conjunto de ações implementadas pelo Governo do Estado voltadas à melhoria da infraestrutura de climatização das escolas em todo o Paraná, em 2025. Somente neste ano, com o objetivo de assegurar condições adequadas de conforto térmico e antecipar-se ao aumento das temperaturas nos períodos mais quentes do ano, o Governo do Estado entregou 11 mil novos aparelhos de ar-condicionado no primeiro semestre. Com o novo anúncio, o Governo do Estado amplia a entrega para 17 mil aparelhos de ar-condicionado às escolas, em 2025. A meta é atingir 20 mil equipamentos instalados até o fim do ano.

“Até o segundo semestre de 2026 pretendemos ter equipado todas as escolas do estado com aparelhos de ar-condicionado. Com isso, visamos garantir um ambiente de aprendizagem mais adequado, em termos de condições de trabalho, para os professores e um melhor ambiente de aprendizagem para os nossos alunos”, disse Roni.

II SEMINÁRIO DE DIRETORES – Com a finalidade de aprimorar a capacitação dos diretores da rede estadual em práticas pedagógicas eficazes, visando o aumento das taxas de aprovação, a diminuição do abandono escolar e o fortalecimento dos processos de avaliação e recomposição das aprendizagens, o II Seminário de Diretores de 2025 reúne mais de 2 mil gestores escolares e equipes técnicas dos Núcleos Regionais de Educação (NREs) de todas as regiões do estado, em Foz do Iguaçu, até o dia 14 de agosto.

Na abertura da segunda etapa do evento, nesta segunda-feira, o secretário das Cidades do Paraná, Guto Silva, esteve presente para destacar a importância da integração entre políticas públicas educacionais e de infraestrutura no Paraná.

“Quem planeja, tem futuro. Planejar o futuro da educação é um trabalho silencioso, permanente e contínuo feito por um verdadeiro exército de gestores escolares. Por esse motivo, eventos como esse são necessários para impulsionar a subida da educação do Paraná a patamares ainda mais altos”, disse.

A iniciativa valoriza o papel estratégico dos gestores na liderança escolar e no avanço da educação paranaense, reconhecida nacionalmente pelo melhor desempenho no Ideb. “A iniciativa reconhece o papel fundamental dos gestores e fomenta a participação ativa de cada um deles na liderança de suas escolas, contribuindo para a excelência da educação dos nossos meninos e meninas”, finaliza Roni.