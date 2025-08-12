Jacarezinho voltou a ganhar destaque no esporte paranaense com a atuação dos atletas do Colégio ELO nos Jogos Escolares do Paraná (JEPS). A instituição obteve resultados expressivos em diversas modalidades, reafirmando o potencial esportivo da cidade.

Durante a competição, os alunos do Colégio ELO conquistaram importantes classificações:

Futsal Masculino A (15 a 17 anos): campeões das fases Municipal, Regional e Macroregional. Na fase Estadual, ficaram em 8º lugar na classificação geral.

Futsal Masculino B (12 a 14 anos): campeões das fases Municipal, Regional e Macroregional. Na etapa Estadual, conquistaram o 5º lugar geral.

Futsal Feminino B (12 a 14 anos): campeãs da fase Municipal.

Voleibol Masculino A (15 a 17 anos): campeões das fases Municipal, Regional e Macroregional, chegando à fase final estadual. Paralelamente, a equipe disputou o Campeonato Paranaense de Voleibol, onde sagrou-se campeã.

Voleibol Feminino B (12 a 14 anos): campeãs da fase Municipal.

Atletismo: o aluno Pedro Augusto Rosa das Dores classificou-se para a fase final estadual no lançamento de disco, ficando em 14º lugar. Foi o atleta mais jovem da competição.

Com mais de 1.300 escolas participantes em todas as fases, os resultados obtidos pelo Colégio ELO evidenciam a relevância das conquistas e o impacto positivo para Jacarezinho.

A direção do Colégio ELO destacou o trabalho dos professores Carlos Eduardo de Araújo, Jonathan Henrique de Souza, Beto Araújo, Tiago Possetti, Rafael Venâncio e do técnico de atletismo Mario Lopes Pinheiro, que foram fundamentais para o desempenho dos atletas.

A instituição também agradeceu ao prefeito Marcelo Palhares, à secretária de Educação, Cultura e Esportes Aline, ao diretor de Esportes Mil, ao diretor de Transportes Alex Sandro, ao secretário de Conservação Urbana Makito e à comunidade escolar gestores, funcionários, pais e alunos pelo apoio e torcida.

Os resultados obtidos são considerados históricos para o município, que volta a figurar entre os destaques do esporte estudantil no Paraná.