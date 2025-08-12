O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é um grande aliado no momento de consórcio de imóveis. De acordo com dados divulgados pela Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (ABAC), o número de consorciados contemplados com uso do benefício cresceu mais de 20% nos últimos cinco anos.

Segundo Cléber Gomes, CEO e sócio-fundador da Maestria, empresa especializada em consórcio e produtos financeiros, o uso do FGTS pode até mesmo ajudar na redução de parcelas.

“Ele pode ser usado para dar lances, reduzir parcelas ou até complementar a carta de crédito, mas é preciso ter atenção às regras e critérios específicos”, disse Cléber Gomes.

Como usar o FGTS para fazer consórcio de imóvel

O FGTS só pode ser utilizado após a contemplação do consórcio, ou seja, quando o consorciado já tem acesso à carta de crédito.

O imóvel escolhido deve ser residencial, localizado em área urbana, com valor máximo de R$ 1,5 milhão, de acordo com os critérios divulgados pelo Sistema Financeiro de Habitação (SFH).

Cléber Gomes ainda explica que para usar o FGTS é necessário ter no mínimo três anos de carteira assinada.

“O uso do FGTS em consórcios imobiliários é restrito a imóveis residenciais. Isso significa que não é permitido utilizar o saldo do fundo para comprar imóveis comerciais por meio dessa modalidade. Além disso, para ter direito ao uso desse benefício, o trabalhador precisa cumprir um dos requisitos básicos exigidos pela Caixa Econômica Federal: ter, no mínimo, três anos de trabalho de carteira assinada, mesmo que esse período tenha sido intercalado entre diferentes empregos ou com intervalos de tempo”, explica o CEO.

A pessoa que deseja utilizar o FGTS para o consórcio de imóveis deve se atentar aos seguintes critérios:

Não possuir outro imóvel no mesmo município

Não ter utilizado o saldo do FGTS nos últimos três anos para comprar outro imóvel

O valor do FGTS também poderá ser utilizado para quem deseja abater até 80% do saldo devedor das parcelas, desde que o valor seja amortizado a cada um ano, seguindo a regulamentação do Conselho Curador do FGTS.

“Para quem atende os critérios, essa é uma estratégia eficiente de fugir dos altos juros dos financiamentos, ter um aporte para abater neste imóvel e aproveitar o consórcio como forma de planejamento de longo prazo”, diz Cléber.

O processo para utilizar o saldo do FGTS na compra de imóveis deve ser feito através de administradoras de consórcios, que serão responsáveis por enviar a solicitação para o banco responsável.

Para isso, é necessário levar documentos como carteira de trabalho, comprovante de residência e extrato atualizado do FGTS.

*Com supervisão de Guilherme Fortunato