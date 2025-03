A partir desta semana, os estudantes do 6º, 7º e 8º ano do Ensino Fundamental ganham um importante aliado para aprimorar seus conhecimentos em língua inglesa: o programa Inglês Paraná Teens.

A ferramenta atenderá cerca de 400 mil estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental e traz, como grande novidade, Mimi, uma Inteligência Artificial (IA) interativa, programada para dar suporte aos alunos permitindo conversas por voz ou chat e tornando o aprendizado mais dinâmico.

O lançamento do Inglês Paraná Teens integra os esforços do Governo do Estado para potencializar o processo ensino-aprendizagem por meio da tecnologia e da inovação, viabilizando o desenvolvimento de uma habilidade fundamental para o mundo do trabalho: a fluência em inglês.

“O Inglês Paraná Teens representa um importante acréscimo ao acervo de soluções tecnológicas que disponibilizamos aos estudantes em nossa busca constante pela melhora da qualidade do ensino”, afirma o secretário de Estado da Educação, Roni Miranda.

Além do suporte da IA, o novo Recurso Educacional Digital (RED) tem foco na ludicidade e na gamificação, contando com atividades alinhadas aos padrões internacionais estabelecidos pelo Quadro Comum Europeu de Referência para Línguas (CEFR), baseadas no Currículo Priorizado da Rede Estadual de Ensino

O Inglês Paraná Teens pode ser utilizado no computador, no tablet ou no celular, seja em casa, seja na escola (como no laboratório de informática, com mediação do professor). Em sala de aula, seu uso segue as trilhas de aprendizagem direcionadas a cada etapa de ensino, que estão ajustadas ao currículo da Rede.

É possível acessar o RED por meio da página https://professor.escoladigital.pr.gov.br/plataformas_educacionais ou do aplicativo EnglishCenter, disponível nas lojas oficiais Android ou iOS. Em ambos os casos, o estudante deve usar seu login com a conta @escola.pr.gov.br.

INGLÊS PARANÁ HIGH – Desenvolvido em 2021, o Inglês Paraná High oferece um curso online completo de língua inglesa para estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental II, do Ensino Médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Desde seu lançamento, são contabilizados mais de 2,2 milhões de acessos e 60 milhões de lições realizadas.

O Inglês Paraná Teens é uma versão reformulada da ferramenta original, adaptada às necessidades da faixa etária mais jovem. Com isso, os estudantes terão a oportunidade de acessar atividades e recursos adequados a cada fase de sua trajetória educacional, iniciando seus estudos na modalidade Teens e progredindo para a High.

A expansão do programa Inglês Paraná garante que um número significativamente maior de estudantes da Rede Estadual de Ensino seja beneficiado. Antes, cerca de 500 mil alunos eram contemplados. Com a inclusão da categoria Teens, esse número salta para aproximadamente 900 mil.

Para atender aos alunos de 6º a 8º ano do Ensino Fundamental, foram criadas estratégias mais interativas e engajadoras, como jogos relacionados aos temas do trimestre.

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL – O grande diferencial do Inglês Paraná Teens é a Mimi, inteligência artificial (IA) lúdica programada para dar suporte aos estudantes. Os alunos podem conversar com a personagem, que se assemelha a um gatinho, por voz ou por chat, tornando o aprendizado mais dinâmico.

O investimento em ferramentas de IA é uma marca do Governo do Paraná. Recentemente, foi firmada uma parceria entre o Governo e o Google, a fim de viabilizar o uso dessa tecnologia em diferentes âmbitos da administração estadual.

Na educação, o Fluência Paraná, que avalia, acompanha e desenvolve a fluência leitora de alunos em idade de alfabetização, e o Redação Paraná, que apoia estudantes no desenvolvimento de redações, promovendo o letramento digital, são exemplos de recursos que aplicam a IA a serviço do aprendizado.