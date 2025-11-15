A Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed) vai realizar, nos dias 17 e 18 de novembro, entre 8 e 22 horas, consultas públicas nas escolas da rede estadual para ouvir a comunidade sobre dois temas: a ampliação dos Colégios Cívico-Militares e a adesão de unidades ao programa Parceiro da Escola. Poderão participar pais ou responsáveis por alunos matriculados nos ensinos Fundamental e Médio, além de estudantes maiores de 18 anos.

Para votar, é obrigatória a identificação com documento oficial com foto, como RG, CNH, passaporte, carteira de trabalho, carteiras profissionais expedidas por conselhos de classe ou documentos de identificação militar.

Cada colégio participante será responsável por divulgar previamente à comunidade escolar os horários, locais e procedimentos para a votação, garantindo ampla comunicação e facilitação da participação. A consulta tem como objetivo assegurar transparência, participação social e tomada de decisão compartilhada sobre modelos de gestão e organização escolar. Ao término do período do pleito, a apuração será realizada com acompanhamento das equipes regionais de educação.

Para a expansão dos Colégios Cívico-Militares, 50 instituições de ensino, de 34 cidades, serão consultadas para ingresso no modelo de ensino a partir do ano letivo de 2026. Elas reúnem 21,3 mil alunos e foram selecionadas a partir de critérios técnicos definidos pela própria Secretaria.

Não podem participar do programa escolas noturnas, CEEBJAs (Educação de Jovens e Adultos), instituições indígenas, quilombolas, conveniadas com APAE, itinerantes, de assentamentos ou com dualidade administrativa. Os colégios agrícolas que tenham mais de 150 estudantes matriculados poderão entrar no rol no futuro.

Consulta sobre Parceiro da Escola

Já para as consultas veiculadas à adesão ao projeto Parceiro da Escola, um total de 96 escolas estão aptas a participar. No total, tais instituições de ensino atendem cerca de 44,5 mil estudantes. Os colégios estão situados em 78 municípios paranaenses.

“O processo de consulta é fundamental porque coloca a comunidade escolar no centro das decisões. Nosso compromisso é garantir que cada escola tenha o modelo de gestão que melhor atenda às suas necessidades, sempre com transparência, diálogo e participação”, afirma o secretário de Estado da Educação, Roni Miranda.

89% dos pais aprovam Colégios Cívico-militares

A partir do ano letivo de 2024, o Estado passou a contar com 312 escolas na modalidade. Destas, 106 aderiram ao modelo a partir de consultas públicas feitas com a comunidade entre novembro e dezembro de 2023. Além destas, mais 12 escolas que funcionavam sob o modelo PECIM (de gestão federal) também passaram a integrar os CCMs.

Quase cinco anos após sua implementação, o modelo de ensino cívico-militar é considerado um sucesso. Segundo pesquisa do instituto Paraná Pesquisas, o modelo é aprovado por 89,3% dos pais e responsáveis e 90,4% de professores e pedagogos. O grau de recomendação do sistema educacional também é significativo, com 85,9% pontuando que indicariam o modelo para outros pais.