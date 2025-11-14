Um trágico acidente de trânsito foi registrado na manhã desta sexta-feira (14), na Avenida Itororó, Zona 2 de Maringá. A colisão envolveu três veículos e resultou na morte do médico oftalmologista Fábio M, T, de 48 anos.

De acordo com informações preliminares, após o impacto, um dos automóveis capotou e pegou fogo. Fábio, que estava ao volante do carro incendiado, ficou preso às ferragens e não conseguiu sair a tempo. Ele morreu carbonizado antes da chegada das equipes de socorro.

O Corpo de Bombeiros, o Samu e a Polícia Militar foram acionados e atuaram rapidamente no local. A via permanece parcialmente interditada para o trabalho da Polícia Científica, que busca esclarecer como ocorreu a colisão.

As circunstâncias do acidente ainda estão sendo investigadas, e novas informações devem ser divulgadas ao longo do dia.

Assista o vídeo 👇

https://www.instagram.com/reel/DRDKIC9kqZZ/?igsh=cnU1OTg3dmFlM2Yz