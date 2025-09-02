O Herbário da Universidade Estadual do Norte do Paraná (CBT/UENP), Campus Luiz Meneghel, recebeu a visita técnica do doutorando Deibson Belo (UFRPE/Campus Recife) no dia 19 de agosto. Em viagem a Bandeirantes, o pesquisador solicitou uma visita ao local, que é cadastrado na rede nacional de herbários.

Além de conhecer o espaço físico, ele contribuiu para a atualização da classificação dos espécimes de Convolvulaceae que estão nos registros do CBT/UENP. Biólogo, mestre em Biologia Vegetal e doutorando em Biodiversidade, ele falou sobre a visita e sua pesquisa: “Minha pesquisa busca estudar a biossistemática de complexos de espécies de Convolvulaceae, que pertencem à família da batata-doce”, explicou.

“Dessa forma, um dos objetivos é estudar espécimes que estão catalogados em herbários, para contribuir com a descrição da morfologia das espécies, assim como para entender a sua distribuição geográfica, já que essas informações se encontram nos vouchers que estão nas exsicatas. Minha visita ao CBT foi, sem dúvidas, muito proveitosa”, concluiu.