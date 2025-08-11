O Programa de Pós-Graduação em Educação (PPEd) da Universidade Estadual do Norte do Paraná tornou público o edital de abertura do processo seletivo de estudantes para o Mestrado Profissional em Educação – Ano Letivo 2026. Serão ofertadas até 30 vagas para estudantes regulares.

Com Área de Concentração em “Educação Básica”, o Mestrado Profissional em Educação possui duas Linhas de Pesquisa: “Educação Básica: gestão e planejamento” e “Práticas docentes para a Educação Básica”.

As inscrições poderão ser realizadas de 20 de agosto a 14 de setembro de 2025, exclusivamente por meio do formulário eletrônico AQUI.

Acesse o edital completo com todas as informações AQUI.