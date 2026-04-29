A inauguração da Ponte de Guaratuba, marcada para sexta-feira (1.º), consolida o maior programa de infraestrutura rodoviária da história do Paraná, principalmente em relação às pontes. A obra integra um pacote de investimentos do Governo do Estado que vem transformando a mobilidade, a segurança e a logística do transporte terrestre em todas as regiões paranaenses, e envolve algumas outras pontes emblemáticas: Ponte da Integração Brasil – Paraguai, nova ponte entre Paraná e Mato Grosso do Sul, nova ponte entre Japurá e São Carlos do Ivaí e Ponte dos Valadares.

Em Foz do Iguaçu, a Ponte da Integração Brasil-Paraguai, concluída em dezembro de 2025, estabeleceu um novo marco na América Latina. Com 760 metros de extensão e sustentada por torres de 120 metros, é a maior ponte estaiada do continente. Ela abriu um novo corredor logístico para o Mercosul, fruto de uma parceria que incluiu o Governo Federal e a Itaipu Binacional, com investimento de R$ 460 milhões e gestão do DER/PR. A Perimetral Leste, que conecta a estrutura com a BR-277, também já foi entregue e está em uso.

A expansão das conexões interestaduais também avança no Noroeste. O Governo do Estado articulou a construção de um anteprojeto para uma ponte sobre o Rio Paraná, ligando Porto São José, em São Pedro do Paraná, a Taquarussu (MS). Com investimento estimado em R$ 1,37 bilhão, a travessia de dois quilômetros criará uma nova rota de desenvolvimento entre o Sul e o Centro-Oeste, encurtando o trajeto até o Porto de Paranaguá e facilitando o escoamento da produção agropecuária. O projeto também conta com EVTEA e as obras vão começar nos próximos anos.

Também no Noroeste, o Estado já lançou a pedra fundamental para construção de uma ponte sobre o Rio Ivaí, ligando os municípios de Japurá e São Carlos do Ivaí. O investimento é de R$ 71,6 milhões para executar a estrutura, que irá acabar com a travessia de balsa que ocorre atualmente. A nova ponte terá cerca de 400 metros de comprimento, com largura de 13,40 metros. Serão duas faixas de rolamento de 3,60 metros, sendo uma em cada sentido, com acostamentos de 2,50 metros, faixas de segurança de 0,20 metros e barreiras de concreto nas laterais.

No Litoral, além da Ponte de Guaratuba, o impacto das obras também é sentido em polos urbanos e turísticos. Foram construídas a Ponte Domingos Massa (Ponte dos Valadares) e a Ponte sobre o Rio Cubatão.

A primeira redefiniu o acesso à Ilha dos Valadares, em Paranaguá. Essa conexão terrestre facilitou a locomoção dos moradores, mas também agilizou a prestação de serviços públicos como os de policiamento e socorro (ambulâncias e Corpo de Bombeiros). Com 294 metros de extensão, 13 metros de largura e investimento de R$ 13,4 milhões da Secretaria das Cidades, a estrutura substituiu a travessia de balsa após três décadas de espera.

Por sua vez, a Ponte sobre o Rio Cubatão, em Guaratuba, conectou produtores rurais às cadeias logísticas. Com 67 metros de extensão, 4 metros de largura e R$ 1,3 milhão em recursos estaduais, a estrutura substituiu uma antiga ponte de madeira. Projetada sem guarda-corpo para permitir o tráfego de máquinas agrícolas, suporta 30 toneladas e auxilia o escoamento de 4 milhões de toneladas anuais de banana da zona rural.

MAIS OBRAS – Na Região Metropolitana de Curitiba, a nova ponte sobre o Rio Iguaçu, finalizada em 2021, melhorou a ligação entre a Capital e São José dos Pinhais, aliviando o tráfego na BR-116. Essa era uma das obras prometidas para a Copa do Mundo de 2014. Em União da Vitória, foi entregue recentemente a Ponte José Richa. Concluída em 2020 com investimento de R$ 30 milhões, a obra encerrou uma espera de mais de três décadas, impulsionando o desenvolvimento urbano local.

Outras estruturas são fruto de convênios. Em Floraí, na região Noroeste do Paraná, Estado e prefeitura assinaram um convênio para um nova ponte sobre o córrego Genúncia, ligando a Estrada Paranhos e a Estrada Genúncia, na zona rural do município. O investimento é de R$ 1,5 milhão, com aporte total do Estado. Em Janiópolis, no Centro-Oeste, e a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística e a prefeitura vão construir uma nova ponte de concreto sobre o córrego afluente do Rio Riozinho, na Estrada Amantino.

Em Cândido de Abreu, outro investimento do Estado vai construir uma nova ponte de concreto sobre o Riacho Capinzal, na Comunidade do Jacaré, na região Central do Estado. Em Grandes Rios, será feita uma ponte de concreto sobre o Rio das Antas.

Além disso, praticamente todas as grandes obras rodoviárias executadas nos últimos anos ganharam novas pontes: duplicação da Rodovia dos Minérios, duplicação da PRC-466 entre Guarapuava e Pitanga, duplicação da PR-445, entre Mauá da Serra e Londrina, por exemplo. E o novo pacote de concessões também vai gerar investimentos em pelo menos 170 pontes, que serão construídas, reformadas e ampliadas.

MELHORIAS E REFORMAS – Além disso, nos últimos anos dezenas de pontes de pequeno e médio porte foram incorporadas a esse cadastro a partir de novas obras viárias. De acordo com dados do DER-PR, somente o trabalho de reforma de pontes existentes já demandou R$ 120 milhões até o início de abril. Essas intervenções preventivas envolveram ações em 188 estruturas. Elas envolvem, por exemplo, Ponte sobre o Rio Arroio Grande, Ponte do Rio Ubazinho, Ponte do Rio Mãe Catira e Ponte sobre o Rio Sai-Guaçu.

Além das novas obras de arte especiais construídas, o Estado implementou um sistema inédito de gestão. Atualmente, o Paraná possui quase 900 pontes em todo o seu território. Todas passaram por um processo rigoroso de monitoramento e revitalização, garantindo a trafegabilidade e a segurança dos usuários.

“O Estado do Paraná tem cadastradas mais de 890 pontes. Fizemos o monitoramento para verificar as condições e a revitalização de todas elas, um trabalho que nunca tinha sido feito. Além disso, apenas nestes últimos anos, construímos mais de 40 estruturas de pequeno e médio porte”, afirmou o secretário da Infraestrutura e Logística (SEIL), Fernando Furiatti. São ligações terrestres que chegam a regiões metropolitanas, polos econômicos e comunidades rurais.

O avanço na infraestrutura abrange projetos de grande complexidade técnica e impacto internacional. “O maior investimento em infraestrutura da história do Paraná está sendo feito agora. Toda ponte significa união de estados, de municípios e até de economias. Já entregamos a ponte Brasil-Paraguai, estamos entregando a de Guaratuba e, nos próximos meses, faremos a ligação com o Mato Grosso do Sul, o que trará um reflexo direto na economia ao facilitar o escoamento agrícola”, destacou Furiatti.