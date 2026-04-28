Na tarde desta terça-feira (28), um acidente envolvendo dois veículos provocou transtornos no km 496 da BR-376, em Ponta Grossa. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ocorrência foi registrada como colisão lateral seguida de capotamento.

O sinistro envolveu uma combinação de carga com placas de Telêmaco Borba/PR, que trafegava em direção à capital, e um Fiat Palio, de Ponta Grossa/PR. Com o impacto, o Palio foi lançado contra o canteiro central e acabou capotando, permanecendo imobilizado na pista sentido Curitiba–Ponta Grossa.

O motorista do caminhão, de 40 anos, saiu ileso. Já o condutor do Palio, de 41 anos, sofreu ferimentos leves e foi encaminhado para atendimento na UPA Santa Paula. Ambos realizaram teste do etilômetro, com resultado negativo para ingestão de álcool.

A pista no sentido Curitiba–Ponta Grossa ficou parcialmente bloqueada por cerca de duas horas, gerando filas no trecho. A liberação total ocorreu por volta das 17h.