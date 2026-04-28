O Colégio ELO celebra mais uma conquista esportiva: Pedro, aluno do 8º ano, garantiu sua classificação para a fase final dos Jogos Escolares do Paraná no lançamento de disco (Sub-14). O jovem atleta contou com a orientação do professor Mário, responsável por acompanhar sua preparação e evolução técnica.

No sábado, Pedro brilhou no torneio da Federação Paranaense de Atletismo, conquistando o primeiro lugar no lançamento de disco (750g) e figurando entre os oito melhores nos 60 metros rasos. Já no domingo, na seletiva dos Jogos Escolares, alcançou a marca de 28,85 metros, superando o índice mínimo exigido e confirmando sua vaga na etapa decisiva.

A final será realizada em Guarapuava, entre os dias 15 e 17 de maio. Até lá, Pedro segue em treinamento sob a supervisão do professor Mário, que destaca o empenho e a disciplina do atleta como fatores determinantes para os bons resultados.

Com desempenho consistente e apoio pedagógico, Pedro desponta como promessa do atletismo paranaense, levando o nome do Colégio ELO às principais competições escolares do estado.