Por volta das 12h20 deste domingo, 10 de agosto, um acidente foi registrado no km 50+700 da rodovia PR-439, em Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro do Paraná. O veículo envolvido, um Chevrolet Prisma com placas de Abatiá, trafegava no sentido Ribeirão do Pinhal–Santo Antônio da Platina quando o condutor perdeu o controle da direção.

De acordo com informações colhidas no local, o automóvel saiu da pista e colidiu contra uma bacia de retenção pluvial situada à margem esquerda da rodovia, conforme o sentido de tráfego. O trecho é conhecido por apresentar curvas acentuadas e pouca estrutura de contenção, o que pode ter contribuído para o acidente.

O motorista, identificado como F.C.R.M., de 53 anos, estava acompanhado de dois passageiros: H.G.M., de 25 anos, e E.C.S., de 24 anos. Todos sofreram ferimentos e foram socorridos por equipes de emergência, sendo encaminhados ao Pronto-Socorro Municipal de Santo Antônio da Platina. O estado de saúde dos envolvidos não foi divulgado até o momento.

A Polícia Rodoviária Estadual esteve no local para sinalizar a via e iniciar os procedimentos de investigação. As autoridades reforçam a importância de atenção redobrada ao trafegar por esse trecho da PR-439, especialmente em condições climáticas adversas.

O acidente reacende discussões sobre a necessidade de melhorias na infraestrutura da rodovia, que já foi palco de outros episódios semelhantes. Moradores e usuários da via aguardam medidas que possam aumentar a segurança no local.