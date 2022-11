A Secretaria Municipal da Educação e Cultura, a Escola Municipal Professor Luiz Antonio Lorenzette, o Centro Municipal de Educação Infantil Santa Rita, e os Centros de Educação Infantil Bom Jesus e Caminhos de Luz, receberam nesta segunda-feira, a visita das técnicas do Núcleo Regional de Educação/Jacarezinho do Setor de Estrutura e Funcionamento, Jaqueline Zanini e Renata Venturino.

Recepcionaram as técnicas do Núcleo Regional, a secretária municipal Francieli Axman Tavares Duarte, e as técnicas pedagógicas da Secretaria, Ana Paula Spada, Simone Dias, e Renata Carla Costa.