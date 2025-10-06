O platinense Júlio Borba, conhecido carinhosamente como Julinho, de apenas 11 anos e 30 quilos, voltou a fazer história no último sábado (4), ao conquistar o bi-campeonato do Brazil Open de Taekwondo, realizado na cidade de Pontal do Paraná (PR).

Em uma final acirrada e cheia de emoção, Julinho demonstrou técnica, garra e maturidade para garantir o topo do pódio em sua categoria — consolidando-se como uma das maiores promessas do Taekwondo paranaense.

Temporada de Ouro: os principais títulos de Júlio Borba em 2025

Mesmo com apenas 11 anos, Julinho coleciona conquistas expressivas em competições de alto nível. Confira os principais resultados do atleta neste ano:

1º Lugar – Campeonato Paranaense , em Cascavel (PR)

1º Lugar – Copa Paraná , em São João (PR)

2º Lugar – Campeonato Brasileiro , em Aracaju (SE)

3º Lugar – Open Sul , em Jaraguá do Sul (SC)

1º Lugar – Norte/Noroeste , em Santo Antônio da Platina (PR)

Além de diversas medalhas em campeonatos internos

Esses resultados colocam Júlio no topo do ranking paranaense e entre os dez melhores atletas do Brasil em sua categoria.

Próximo desafio: Copa do Brasil em Canoas (RS)

Com o ritmo intenso de treinos e competições, Júlio já se prepara para seu próximo desafio: a Copa do Brasil de Taekwondo, que acontecerá em novembro, na cidade de Canoas (RS).

O jovem é integrante da Seleção Paranaense de Taekwondo, representando o estado em competições nacionais de alto nível.

Agradecimento Especial

Julinho destacou a importância do apoio que recebe dentro e fora dos tatames:

“Quero agradecer meu professor Leonardo, da equipe TKD Rodrigues Team, ao mestre Gilberto Taekwondo, minha família e todos os meus patrocinadores. Sem eles, não seria possível participar desses campeonatos e realizar meus sonhos”, declarou o atleta.

Patrocinadores e parceiros

O sucesso de Júlio Borba também é fruto do apoio de empresas e amigos que acreditam no esporte:

Academia 1RM

Construcasa Bordignon

O Rei do Insufilme

Restaurante do Paulinho

Júlio dos Tapetes

São Marcos Supermercados

Très Jolie

Markinhos Hortifruti

Ideia Adesivos

Cercas Pioneiro

Família Botelho

TZ Viagens

Lojas do Banana

Paulistana Presentes

Henrique Fotografia

O futuro promissor de um Jovem Campeão

Com um currículo que já impressiona, Júlio Borba segue firme na busca por novos títulos e na missão de representar com orgulho Santo Antônio da Platina (PR) e o Taekwondo paranaense.

Em 2024, o jovem já havia conquistado vitórias importantes — e tudo indica que sua trajetória está apenas começando.