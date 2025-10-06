Após ser reconhecido como referência nacional no enfrentamento das Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAGs), o Paraná deu mais um passo estratégico ao sediar, nesta semana, uma edição da Oficina Mosaico, parte integrante do Projeto Vigiares. A iniciativa é proposta pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e implementada em parceria com a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), Ministério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e Instituto Todos Pela Saúde.

O objetivo é aprimorar a capacidade do Estado em detectar e responder rapidamente a eventos que possam se tornar emergências em saúde pública, fortalecendo a integração entre as áreas de vigilância, assistência e laboratórios.

No Paraná, a oficina focou no preparo das equipes para lidar com a sazonalidade dos vírus respiratórios, utilizando casos fictícios para simular e debater as melhores estratégias de enfrentamento de eventos que possam acontecer originados por um novo vírus ou que em determinadas situações acometa populações mais vulneráveis.

De acordo com o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, a análise do grupo reflete o compromisso de todos os envolvidos na vigilância e controle dessas doenças. “Quero agradecer ao Ministério da Saúde, Opas, Conass e nossa equipe capitaneada pela Diretoria de Atenção e Vigilância. O trabalho foi e está sendo feito e a segurança em saúde é essencial. Por isso, estamos sempre em aprimoramento no Paraná”.

A chefe do Laboratório de Vírus Respiratórios e Emergências Virais da Fiocruz, Marilda Siqueira, elogiou o desempenho do Paraná e afirmou que o Estado está bem preparado, com equipes bem estruturadas. Ela atribuiu esse sucesso ao esforço e aos investimentos em infraestrutura e capacitação por parte da secretaria estadual e das secretarias municipais.

“Aqui há uma boa vontade muito grande de avançar em pontos que ainda apresentam desafios. Temos certeza que o estado do Paraná, assim como os municípios, conseguirão vencer, pois há investimento em capacitações e em infraestrutura. O Paraná tem base sólida e robusta construída ao longo dos anos”, observou Marilda.

PROPOSTAS DE APRIMORAMENTO– As propostas de melhoria de processos serão formalizadas em um documento preparado pela organização da oficina e, depois, encaminhado para a Secretaria de Estado da Saúde. Segundo a diretora de Atenção e Vigilância em Saúde, Maria Goretti David Lopes, o documento será analisado e discutido coletivamente com todas as áreas envolvidas para construção de um plano de ação de aprimoramento permanente.

“Quero fazer esse compromisso com todos que estão aqui, nós vamos elaborar juntos esse plano. Traremos algumas informações importantes da nossa rede de atenção à saúde, porque o que queremos é fortalecer a saúde no Paraná. Sintam-se todos envolvidos e, assim que possível, juntos faremos o plano de ação de enfrentamento a vírus respiratórios no Paraná,” afirmou a diretora para os representantes de todas as equipes presentes.

De acordo com o assessor técnico do Conass, Nereu Mansano, o objetivo é que todos os estados estejam preparados para enfrentar futuras situações, como a pandemia da Covid-19, destacando que o papel do Conass é fortalecer a capacidade dos estados para responder a essas emergências. Mansano também já havia reconhecido a estrutura organizada de Unidades Sentinela do Paraná para a vigilância da síndrome gripal e classificou o sistema como o mais abrangente do país.