Na tarde de sexta-feira (3), a Polícia Civil do Paraná, por meio da equipe da 38ª Delegacia Regional de Polícia de Santo Antônio da Platina, cumpriu mandado de prisão preventiva contra um homem de 21 anos investigado pela tentativa de feminicídio de sua ex-companheira.

O crime ocorreu em 24 de setembro de 2025, por volta das 20h30, nas proximidades da casa da vítima, no bairro Vila Claro.

Segundo a investigação, o ataque teria sido motivado por ciúmes, em meio a um relacionamento recente e conturbado. A mulher foi surpreendida pelas costas e sofreu sete golpes de faca, resultando em lesões graves, como perfuração pulmonar e pneumotórax, que exigiram cirurgia de emergência.

Invasão e agressão brutal

Conforme apurado, o suspeito havia invadido a residência da vítima no dia anterior ao crime. Após uma breve reconciliação, ele a atacou violentamente no dia seguinte, de forma traiçoeira e repentina.

A conduta foi enquadrada como tentativa de feminicídio, majorada pelo uso de meio que dificultou a defesa da vítima.

O histórico do investigado inclui ocorrências anteriores de agressão, o que reforçou o pedido de prisão preventiva.

A Polícia Civil representou pela prisão com base na gravidade dos fatos, no risco à integridade física da vítima e na periculosidade concreta do investigado. O Poder Judiciário deferiu o pedido, e a ordem foi cumprida na sexta-feira.

Em nota, a instituição destacou seu compromisso com a proteção das mulheres e o combate à violência doméstica e de gênero.

Denúncias e canais de apoio

A Polícia Civil do Paraná reforça que denúncias de violência contra a mulher podem ser realizadas, inclusive de forma anônima, pelos canais oficiais de atendimento disponíveis no estado.

Canais de denúncia: