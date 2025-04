A Platinense Futsal segue empolgando seus torcedores na Série Bronze do Campeonato Paranaense. Jogando fora de casa na noite deste sábado (5), a equipe superou o Cornélio Procópio com autoridade e somou mais três pontos na tabela, embalando sua segunda vitória consecutiva na competição.

Equilíbrio no primeiro tempo e domínio na segunda etapa

A partida começou equilibrada no Ginásio de Esportes de Cornélio Procópio, com o primeiro tempo encerrado sem gols. A defesa da Platinense se destacou, segurando o ímpeto da equipe adversária e garantindo o 0 a 0 antes do intervalo.

Na volta para o segundo tempo, o time visitante voltou mais ofensivo, e o resultado logo apareceu: dois gols marcados com precisão colocaram os platinenses em vantagem. Cornélio Procópio ainda teve um jogador expulso, dificultando qualquer chance de reação.

Duas vitórias seguidas empolgam torcida

Na estreia da Série Bronze, a Platinense já havia vencido o Ibiporã por 4 a 2 no Ginásio Municipal Henrique Schmidt, o “Schmidtão”. Agora, com seis pontos em dois jogos, o time assume posição de destaque no grupo e fortalece a confiança para os próximos desafios.

Olho na classificação e sonho com a próxima fase

O desempenho consistente anima a comissão técnica, elenco e torcida. A sequência positiva alimenta o sonho da classificação e projeta a equipe como uma das candidatas a brigar pelo acesso à Série Prata. O próximo confronto já é aguardado com expectativa pelos torcedores de Santo Antônio da Platina, que esperam ver o time seguir com bom desempenho.

A boa fase da Platinense Futsal acende o entusiasmo da torcida: será que a equipe consegue manter o embalo e alcançar a próxima fase da competição? Deixe seu comentário: qual é a sua expectativa para os próximos jogos? Compartilhe e apoie o time da sua cidade.