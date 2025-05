Jacarezinho/PR recebeu neste fim de semana a fase regional do 5º Paraná Bom de Bola, competição promovida pelo Governo do Estado do Paraná que movimentou cerca de 900 pessoas entre atletas, técnicos e dirigentes. Com disputas acirradas no futebol de campo e no futebol suíço, os primeiros classificados para as etapas eliminatórias já foram definidos. Os jogos seguem a partir do dia 23 de maio, novamente em Jacarezinho.

Destaques do futebol feminino 15+

O município de Andirá/PR saiu com o título da categoria feminino 15+, com duas vitórias sobre Santa Amélia/PR, em partidas realizadas no campo da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP).

Apesar da derrota, Santa Amélia também garantiu classificação para a fase macrorregional. As equipes seguem caminhos diferentes:

Andirá disputa a Série Ouro

Santa Amélia vai para a Série Prata

Categorias em disputa: do Sub-16 ao Master 50+

O Paraná Bom de Bola contempla diversas categorias:

Feminino 15+;

Sub-16 masculino;

Sub-21 masculino;

Futebol suíço master 40+ e 50+.

A competição faz parte dos 11 jogos oficiais do Governo do Paraná e é realizada pela Secretaria do Esporte, integrando dois pilares da Política Estadual de Esportes:

– A formação de jovens atletas

– O incentivo ao esporte para todas as idades, incluindo pessoas com 50 anos ou mais

Além disso, a proposta vai além do esporte, promovendo saúde, inclusão e turismo regional.