Com uma intensa programação esportiva no primeiro semestre de 2024, contemplando desde os mais jovens até os idosos, o Paraná registrou recorde de participantes nas competições que integram os jogos oficiais do Estado – 108,6 mil pessoas, entre atletas e comissões técnicas, estiveram em disputas de janeiro a junho.

O número refere-se à soma dos competidores na 70ª edição dos Jogos Escolares (64,5 mil atletas), Jogos de Rendimento (35,8 mil atletas), nas duas etapas dos Jogos de Aventura e Natureza (7,5 mil atletas) e nos Jogos da Integração do Idoso (800 atletas).

“Essa cadeia completa de atendimento, da formação aos idosos, nos leva a ser referência nacional no esporte. São diversas competições que integram o calendário de jogos oficiais do Estado, uma forma de promover a saúde, de incentivar a prática de atividade física e, também, descobrir novos talentos”, disse o secretário estadual do Esporte, Helio Wirbiski. “É com muito orgulho que custeamos e organizamos toda esta logística para promover o esporte, desde viagens, alimentação, hospedagens”.

JOGOS ESCOLARES– A edição 2024 dos Jogos Escolares do Paraná (Jeps) marcou os 70 anos da competição. Iniciados em maio, reuniram atletas de 12 a 17 anos, alunos de escolas estaduais, municipais e particulares, em disputas de futsal, atletismo, basquetebol, voleibol, handebol e xadrez, badminton, ciclismo, ginástica rítmica, judô, karatê, natação, taekwondo, tênis, tênis de mesa, vôlei de praia e golf 7.

A primeira final, para alunos de 12 a 14 anos, está acontecendo em Campo Mourão, onde segue até 20 de julho com mais de 7 mil participantes, representando 811 escolas de 225 municípios do Estado.

JOGOS DE AVENTURA E NATUREZA– No primeiro semestre, os JANs contaram com duas etapas, a primeira dentro da programação do Verão Maior Paraná. Três grandes campeonatos movimentaram o Litoral em fevereiro: o Torneio Interclubes de Caiaque, em Antonina, a 1ª etapa do Circuito Paranaense de Surf Amador, em Matinhos, e a 1ª Etapa do Circuito Paranaense de Águas Abertas, somando mais de 700 atletas.

Em março, as competições do Circuito Paranaense de Bodyboarding e do tradicional Sesc Triathlon Caiobá movimentaram o município de Matinhos, reunindo 1,5 mil atletas.

A etapa de Curitiba e Região Metropolitana aconteceu em maio e junho, com mais de 40 modalidades, realizadas em diversos espaços da Capital, São José dos Pinhais, Campo Largo, Campina Grande do Sul e Piraquara. Mais de 5 mil atletas estiveram envolvidos.

Mais uma etapa dos JANs, o Festival de Inverno, ocorre no Litoral do Estado desde 7 de julho e continua até 9 de agosto, com 49 eventos esportivos em Matinhos, Pontal do Paraná, Guaratuba, Morretes, Paranaguá, Antonina e Guaraqueçaba.

JOGOS DE RENDIMENTO– Aproximadamente 2,1 mil atletas e técnicos de 66 municípios estiveram em Londrina para disputar a etapa final dos Jogos Paradesportivos do Paraná. O número quebrou o recorde de participantes desde a criação da competição

Nesta etapa, foram definidos os campeões do basquete em cadeira de rodas, bocha paralímpica, dragon boat, futsal paradesportivo, goalball, golf 7, handebol, natação, parabadminton, paracanoagem, paraciclismo, parataekwondo, paratênis de mesa, rugby em cadeira de rodas, tênis em cadeira de rodas, vôlei sentado e xadrez. A etapa de atletismo foi remanejada e será disputada entre 24 e 26 de agosto, em Foz do Iguaçu.

Já a primeira fase regional da 66ª edição dos Jogos Abertos do Paraná (JAPS), que têm como principal característica reunir diferentes gerações, reuniu mais de 12,1 mil atletas de 251 cidades, ou seja, 62,9% dos municípios paranaenses. A idade mínima é 17 anos e não existe limite de faixa etária para participação. A próxima etapa é a Fase Macrorregional, a ser realizada entre 29 de agosto e 1 de setembro.

A 36ª edição dos Jogos da Juventude do Paraná, destinado a jovens de 14 a 17 anos que estejam estudando, contou com 11,6 mil participantes de 287 municípios, totalizando 735 equipes. Foram alcançados 71,9% dos municípios do Estado, superando a meta estabelecida pelo Governo do Estado. A macro do Jojups acontece entre 15 e 18 de agosto.

Competição exclusiva de futebol de campo, o Paraná Bom de Bola reúne desde atletas de base até masters (50 anos ou mais), incluindo também equipes femininas. A primeira etapa da 4ª edição do torneio contou com cerca de 10 mil participantes, de 208 cidades, somando 381 equipes, sendo 36 femininas. A Fase Macrorregional do Bom de Bola acontece entre 25 e 28 de julho.

JOGOS DA INTEGRAÇÃO DO IDOSO– Mais de 800 pessoas de 60 anos ou mais e 100 profissionais de Educação Física, de 43 municípios, lotaram a Vila Olímpica de Maringá, no Noroeste do Estado, para curtir atividades de iniciação esportiva, oficinas de vôlei câmbio, vôlei no escuro e vôlei de praia, basquete relógio e handebol adaptado.

A segunda etapa dos JIIDO 2024 será no Litoral, de 8 a 13 de novembro, também com representantes de municípios de todo o Estado. Esta fase, que terá caráter mais competitivo, reunirá em torno de 2,5 mil pessoas idosas. O objetivo do Governo do Estado é ampliar cada vez mais a participação – é a primeira vez que o programa terá duas edições no ano.