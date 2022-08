Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A família de Gustavo Corasini publicou, neste sábado (27/8), uma foto do ator na cama do hospital Santa Marcelina, onde ele está internado após ter sido atropelado, em São Paulo. O menino, de 12 anos, passou por cirugia após ter fraturas no braço, perna e bacia.

Na imagem, Gustavo aparece dormindo na cama do hospital. O acidente ocorreu no útlimo dia 23 de agosto. O estudante Eduardo Delfino, de 13 anos, que estava junto do ator mirim, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

“Obrigado, Deus por tudo que o senhor me deu. Bom Dia”, diz a legenda da publicação postada nas redes sociais do ator.

Gustavo Corasini interpretou Tadeu na primeira fase da novela Pantanal. Ele soube da morte do amigo na última quinta (25/8) e teria ficado bastante abalado.

Para ler a matéria completa no portal Metrópoles, clique aqui.

