Paula, Giovanna, Manoel e Gabriel. Estes são os quatro participantes da Casa de Vidro do BBB 23, que abriu as portas nesta terça-feira (10). Essa foi a primeira vez que a ação para escolher os participantes começa antes do reality em si.

Os quatro participantes ficarão confinados na Casa de Vidro, que foi colocada no Shopping Via Parque, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Segundo a TV Globo, eles vão disputar a preferência dos telespectadores por dois dias.

Os dois participantes que conquistarem o público, entram na casa mais vigiada do país. O objetivo é que sejam escolhidos um homem e uma mulher.

Conheça os participantes

Giovanna Leão tem 25 anos. Ela nasceu em Campinas, interior de São Paulo, e mora no Rio de Janeiro desde os 17 anos. Ela é gamer, empresária do ramo de beleza.

Manoel Vicente, tem 32 anos. Ele é de Cuiabá (MT), e trabalha como médico psiquiatra. Manoel contou que vive em um relacionamento aberto e, por isso, está aberto a se relacionar dentro do jogo.

Paula tem 28 anos e vem de Jacundá, no Pará. Ela trabalha como biomédica.

Gabriel tem 24 anos e é de Ribeirão Preto (SP), mas mora em Florianópolis (SC). Ele se formou em administração, mas quer largar tudo para focar na carreira como modelo.