O que estaria acontecendo com Paula Fernandes? Na noite desta segunda-feira (9/1), a cantora publicou uma foto no perfil do Instagram que imediatamente virou piada, por se tratar de uma legítima e escancarada montagem. Nela, a sertaneja aparece no meio da neve, porém, o recorte mal feito da foto entregou tudo. Na localidade marcada, Paula Fernandes diz estar na França.

Não demorou muito para que internautas encontrassem a foto verdadeira, onde a paisagem ao fundo é o mar, e ela está numa embarcação.

