Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A influencer Maria Lina, ex-noiva do humorista Whinderson Nunes, resolveu se pronunciar após ser processada por um suposto calote à Universidade Regional de Blumenal. Ela foi aos Stories do Instagram nessa quinta-feira (23) esclarecer o assunto.

A faculdade de Santa Catarina havia entrado com uma ação judicial por uma dívida de Maria no valor de R$ 6 mil. Segundo eles, existente desde 2017. Porém, de acordo com ela, esse dinheiro já havia sido pago.

“É importante desmentir, falar a verdade. Nunca foi segredo nenhum que realmente sempre devi muito a faculdade. Não tenho nada contra quem deve por bolsa, sapato, mas eu nunca devi isso, sempre devi faculdade para estudar, para dar uma vida melhor para mim e para minha família”, começou.

Para ler a matéria completa no Metrópoles, clique aqui.