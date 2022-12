Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um corpo foi encontrado na praia do balneário de Caiobá, em Matinhos, no Litoral do Paraná, no início da manhã desta terça-feira (27). Ele teria sido localizado por um homem que trabalha com a limpeza da faixa de areia. A vítima é do sexo masculino, conforme informações preliminares.

As equipes da Polícia Militar foram acionadas por volta das 6h. O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) e é levado para Curitiba para a identificação.

Ainda não é possível afirmar se há relação com as duas vítimas de afogamento, cujas buscas iniciaram nesta segunda-feira (26) e foram retomadas na manhã desta terça.

O Corpo de Bombeiros intensifica as buscas na região do Balneário Junara e Gaivotas II, com auxílio de duas viaturas, duas embarcações e seis guarda-vidas