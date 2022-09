Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O processo envolvendo o jornalista Cid Moreira e seu filho, Roger Felipe, ganhou um novo capítulo nessa quarta-feira (14/9). O rapaz, que entrou com uma ação de indenização contra o pai, alegando abandono intelectual e afetivo de Cid e da ex-esposa Maria Ulhiana, que o adotaram quando já era maior de idade, perdeu na Justiça.

De acordo com a sentença, obtida com exclusividade pela jornalista Fábia Oliveira, do Em Off, foi entendido que Roger foi ao Rio de Janeiro (RJ) a passeio com 15 anos de idade, porém, não fixou residência no local de primeira. Também foi comprovado que ele trabalhou em Porto Alegre (RS) em 1996 e que estava matriculado em uma instituição de ensino, no mesmo local, em 1999.

