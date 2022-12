Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Filho da Mãe, documentário que conta a trajetória de Paulo Gustavo, é o filme mais assistido do Prime Video Brasil. A trama conta a história do do ator e humorista, falecido em 2021, vítima da Covid-19. Segundo a ferramenta Flixpatrol, o longa entrou também no TOP 10 de Portugal.

Filho da Mãe mostra os bastidores da turnê de Paulo Gustavo ao lado de sua mãe, Déa Lúcia. Os dois apresentavam um musical de mesmo nome, que rodou em turnê pelo Brasil.

Paulo Gustavo foi uma das quase 700 mil vítimas da pandemia no Brasil. O ator morreu devido às complicações da Covid-19, em 4 de maio de 2021. Um dos artistas mais populares do país, o comediante deixou o viúvo Thales Bretas e dois filhos, Gael e Romeu.

