Desde que a Warner Bros Pictures divulgou os pôsteres oficiais do filme da Barbie na última terça-feira (4), o nome de Ryan Gosling de 42 anos, foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter. O debate é: será que o ator está velho demais para interpretar Ken?

Ryan divide o protagonismo do filme com Margot Robbie, ela é 10 anos mais nova e vai interpretar Barbie. Na web, internautas criticaram a escolha do artista para viver o namorado da personagem principal.

Acho que ele tá muito velho pro papel”, disse uma internauta. Outras pessoas falaram que apesar da idade, Ryan não parece ter 42 anos. “Pelo amor de Deus se eu chegar aos 42 anos com esse corpo, eu tô feliz Kkkk”