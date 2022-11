Escutar esta notícia Escutar esta notícia

No próximo dia 12 de dezembro, o apresentador Silvio Santos completará 92 anos. O empresário é um dos pioneiros da TV no Brasil e uma das mais célebres personalidades do país.

Nascido em 12 de dezembro de 1930, Silvio santos, estreou na televisão em 1962 com o Vamos Brincar de Forca, na TV Paulista, emissora que seria futuramente incorporada à Globo. Somente no fim da década de 1970 que Silvio criou a TVS, que em 1981 deu origem ao SBT.

Silvio Santos é o nome artístico do apresentador. Seu nome de batismo é Senor Abravanel. Ele foi casado com Maria Aparecida Vieira Abravanel e teve duas filhas, Cíntia e Silvia Abranavel. Em 1978, casou-se com Íris Abravanel e teve outras quatro filhas: Daniela, Patrícia, Rebeca e Renata Abravanel.

Em 2022, o apresentador ganhou uma série da Star+ sobre a sua história, ‘O Rei da TV’. E, apesar da produção ter recebido críticas das filhas de Silvio, ela mostra vários aspectos da vida do apresentador. Da infância, como vendedor de rua no Rio de Janeiro, até se tornar dono de uma emissora, e um dos maiores comunicadores da TV aberta no Brasil.