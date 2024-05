Depois de atender uma ocorrência de emergência, esse bombeiro adotou um cão que foi encontrado ao lado do tutor falecido.

O bombeiro do Corpo de Bombeiros Comunitário de Mullion, na Inglaterra, James Trounson, foi chamado para resgatar uma suposta vítima. Quando chegou no local, as notícias não eram boas.

Ele encontrou uma idosa falecida e ao lado, um cachorrinho deitado. “A pequena terrier precisou de um pouco de persuasão para vir até mim, mas eventualmente ela simplesmente pulou em meus braços”, disse o homem. A conexão dos dois foi forte e ele deu uma nova chance para a cadelinha!

Encontrou cachorrinha

A cadelinha não queria sair por nada de perto da tutora. James se sensibilizou com o comparatismo da cadela e tentou interagir com ela.

“Tivemos a tarefa de retirar a falecida senhora da propriedade e depois eu mesmo tive a tarefa de tirar o cachorro”, contou o bombeiro.

Como não foi possível encontrar nenhum parente da tutora, James então sugeriu levar o animal para um abrigo que ele conhecia muito bem. Há quatro anos, o bombeiro adotou Merlin no local, um collie super enérgico!

Ida ao veterinário

A cadelinha foi identificada como Martha e tem 8 anos.

James ficou responsável por levá-la a um veterinário, mas acabou se apaixonando de vez pelo animal. Ele sabia que não podia deixá-la à própria sorte.

Se ela nunca abandonou a tutora, ele também não iria abandonar Martha!

Abrigo chamado casa

E o suposto abrigo se transformou na casa do bombeiro. Ele a adotou e hoje Martha vive em Cornualha, onde a família de James cria gado.

O profissional conta que os dois têm uma conexão tão forte, que a cachorrinha nunca sai de perto dele.

“Ela anda de trator facilmente e ama fazer isso”, contou o homem.

Na nova casa, ela também se familiarizou rapidamente com o Merlin, o outro cachorrinho.

“Martha está completamente instalada em sua nova casa e eu estou muito feliz por poder oferecer isso para ela”, disse o bombeiro.

Mesmo em meio a tragédia, James mostrou que podemos encontrar esperança e felicidade.