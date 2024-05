Uma mulher, que se apresenta como herdeira de um resort de luxo do Paraná, é suspeita de aplicar o golpe do amor em um empresário de Londrina, no norte do estado. O homem acusa a ex-companheira de levar R$ 400 mil. O caso é investigado e a mulher foi indiciada e denunciada pelo Ministério Público do Paraná (MPPR) por estelionato.

O empresário que faz a denúncia viveu um relacionamento de um ano e seis meses com a suspeita. A vítima disse que a mulher se apresentou com uma condição financeira boa, porém, na sequência pediu um dinheiro para uma conta.

“A pessoa disse que tinha uma situação econômica muito boa e para dizer que ficou sem dinheiro de uma hora para outra, ela criou que apareceu um filho bastardo do falecido ex-marido dela, que ela precisava depositar em juízo aquele dinheiro. Então ela me apresentou um documento falso dizendo que tinha depositado e ficado zerada”, conta a vítima.

O valor levado pela mulher no golpe do amor é de aproximadamente R$ 400 mil. Após desconfiar do relacionamento tóxico, o homem deixou a companheira e percebeu que poderia se tratar de um golpe.

Advogada explica golpe do amor

A advogada que representa o empresário conversou com a RICtv e explicou como a mulher ganhava confiança dos pretendentes.