Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou 110 acidentes, 119 pessoas feridas e sete mortes durante a Operação Semana Santa – Tiradentes 2025, realizada nas rodovias federais do Paraná entre os dias 17 e 21 de abril.

Entre os acidentes fatais, três envolveram atropelamentos de pedestres, registrados nas BRs 376 e 277, nos municípios de São José dos Pinhais, Mandaguaçu e Morretes, todos no período noturno. Os demais acidentes com morte foram provocados por colisões: duas frontais (em Quitandinha e Corbélia), uma lateral (Ibiporã) e uma com objeto estático sobre a pista (Morretes, à tarde).

A análise dos dados mostra que 42,8% das mortes ocorreram por atropelamento e 57,2% em colisões. A maioria das ocorrências aconteceu no período da noite e sob pista seca, embora um dos casos tenha ocorrido em curva e com pista molhada, na BR-369.

Além do atendimento a acidentes, a PRF intensificou as ações de fiscalização e combate a infrações. Durante os cinco dias de operação, foram 10.667 pessoas fiscalizadas e 8.374 veículos abordados. Os policiais realizaram 7.440 testes de etilômetro, resultando na prisão de quatro motoristas por embriaguez ao volante. No total, foram lavrados 5.225 autos de infração e 325 veículos foram recolhidos por irregularidades.

Outro destaque foi o uso de radares para coibir o excesso de velocidade, que resultou em 14.069 flagrantes de motoristas acima do limite permitido. Isso representa uma média de aproximadamente 1,95 por minuto — ou seja, quase dois motoristas multados por minuto por desrespeitarem os limites de velocidade.

As ocorrências com morte foram registradas nas seguintes rodovias: