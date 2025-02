Um jovem de 24 anos foi engolido por uma baleia-jubarte enquanto praticava remo em alto mar com o pai, no litoral do Chile, no último sábado (8). Um vídeo gravado pelo familiar do rapaz mostra o momento em que o animal aparece na superfície e o abocanha.

Pai e filho, de nacionalidade venezuelana, identificados como Adrián e Dell Simancas, afirmaram ao jornal BioBioChile que estavam fazendo a travessia do Estreito de Magalhães tranquilamente quando foram surpreendidos.

Nas imagens, é possível ver a baleia abrindo a boca e o jovem afundando na água. Em seguida, o animal cospe o rapaz que consegue escapar sem ferimentos.

Ainda em entrevista ao jornal chileno, a dupla disse que apesar do susto, não pretendem ficar longe do mar, e que vão voltar para a água assim que possível.

Jovem é engolido por baleia; vídeo