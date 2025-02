O município de Jacarezinho foi honrado com o Selo Ouro no Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, uma premiação que celebra os esforços de municípios, estados e do Distrito Federal na garantia da alfabetização das crianças na idade certa.

Esta conquista reflete o compromisso incansável da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte (SMECE) na implementação de práticas eficazes que fortalecem a alfabetização na rede municipal de ensino.

O prefeito Marcelo Palhares e o vice-prefeito Antonio Neto estenderam suas felicitações a toda a equipe envolvida. Eles destacam que essa conquista é especialmente dedicada aos professores da rede municipal de educação, que desempenham um papel fundamental na formação das futuras gerações. A celebração do Selo Ouro é um reconhecimento merecido ao trabalho árduo e à dedicação de todos os profissionais envolvidos na educação das crianças de Jacarezinho.