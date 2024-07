Ao menos 26 pessoas morreram e 14 ficaram feridas após um ônibus derrapar e cair em um abismo na região dos Andes, no Peru, na última segunda-feira (15). O local onde aconteceu o acidente fica a cerca de 560 km da capital peruana.

De acordo com o governo do Peru, o veículo estava com 40 pessoas e seguia com destino a região de Ayacucho. No entanto, duranteo trajeto, o ônibus derrapou ao passar por uma montanha e caiu na ribanceira.

Ônibus derrapa e despenca de abismo: pouca visibilidade

Os dois motoristas que estavam revezando na direção do coletivo sobreviveram e tiveram ferimentos moderados. No momento da tragédia, o local estava com pouca visibilidade por causa da neblina.

Além disso, o local é conhecido por registrar acidentes devido à area ser de difícil acesso para veículos grandes