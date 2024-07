Um grave acidente causou a morte de um homem no início da manhã desta quarta-feira (17), na BR-116, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba. De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista de um carro perdeu o controle e saiu da pista, atingindo um caminhão que estava parado no canteiro central da rodovia.

O acidente ocorreu por volta das 7h30 e a vítima é um homem de 52 anos, que não teve e a identidade revelada pela polícia. Segundo a PRF, o caminhão estava parado no canteiro central da rodovia desde que se acidentou na terça-feira (16) à noite, a espera do transbordo da carga. Ainda de acordo com a Polícia Rodoviária, o local estava sinalizado com cones de segurança. A princípio, o asfalto molhado com as chuvas constantes dos últimos dias pode ter coloborado para o acidente.