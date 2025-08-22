O paranaense Lucas Felype Vieira Bueno, de 20 anos, natural de Francisco Beltrão, no Paraná, fugiu da guerra na Ucrânia após quebrar o contrato que tinha assinado com o Ministério da Defesa do país. O jovem afirmou que a situação se tornou insustentável e que decidiu deixar a base militar na madrugada do último dia 12.

Segundo seu relato, postado em suas redes sociais, ele caminhou cerca de 20 quilômetros até conseguir uma carona. No total, percorreu mais de mil quilômetros em um trajeto que passou por Kharkiv, Kiev, Lviv e terminou na fronteira com a Polônia.

Paranaense relata fuga da Ucrânia em vídeo

Em vídeo publicado nas redes sociais, Lucas detalhou sua saga até a fuga. Ele conta como chegou à Ucrânia com a intenção de auxiliar com a tecnologia militar do país, especialmente na área de drones.

Contudo, logo foi designado para funções de infantaria, que o colocariam em pleno combate contra soldados russos. Ele afirmou ter sido enganado e que a situação se tornou insustentável.

“A situação se tornou insustentável. Então peguei minhas coisas e iniciei minha jornada para sair da Ucrânia. Foram cinco dias de caminhadas e caronas, até que finalmente atravessei a fronteira e cheguei na Polônia em segurança. Bem, agora eu estou longe do leste europeu, graças a Deus”

O jovem também agradeceu o apoio que recebeu durante o processo: