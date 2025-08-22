Jacarezinho deu início nesta quinta-feira à vigésima edição do EnCena, considerado o maior festival de teatro do Norte Pioneiro do Paraná. A abertura oficial foi marcada por um cortejo realizado pelo grupo Baque do Interior, que percorreu a Rua Paraná com música, dança e manifestações artísticas, anunciando a chegada do evento.

A apresentação envolveu a comunidade local e visitantes, reforçando o papel do festival como espaço de valorização da cultura regional e da arte como forma de expressão coletiva.

Logo após o cortejo, o público acompanhou o espetáculo “Preta do Leite”, que reuniu narrativas afro-brasileiras e indígenas em uma performance voltada para todas as idades. A apresentação destacou a oralidade e a memória cultural como elementos centrais da construção identitária.

A programação do XX EnCena segue até o fim de semana, com diversas atividades como peças teatrais, oficinas, rodas de conversa e intervenções urbanas. A agenda completa está disponível nos canais oficiais do festival.