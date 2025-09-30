Um homem, de 31 anos, morreu em um acidente enquanto escalava o Monte Nama Feng, localizado na região de Kangding, na província de Sichuan, na China. O turista escorregou após soltar o cinto de segurança, na montanha de 5.588 metros de altitude, para registrar uma selfie do topo.

Conforme o portal local “Shanghai Daily”, além do turista, um grupo de escaladores estava presente no momento do acidente. Durante a tentativa de uma foto com os colegas, o homem acabou perdendo o equilíbrio e caiu em um desfiladeiro íngreme, sofrendo ferimentos fatais. A montanha é conhecida por exigir habilidades técnicas avançadas de escalada.

As testemunhas no local filmaram o acidente e compartilharam as imagens, que rapidamente repercutiram nas redes sociais. O acidente dividiu opiniões e aumentou o alerta sobre os riscos de práticas irresponsáveis em locais que demandam o uso constante de equipamentos de segurança.

Monte Nama Feng é conhecido pelas trilhas técnicas em condições desafiadoras

Conhecido por ter trilhas técnicas em condições desafiadoras, o Monte Nama Feng exige um preparo físico, experiência e equipamentos adequados para garantir a segurança dos alpinistas, segundo o portal “Shanghai Daily”.

Ainda conforme informações do veículo internacional, o acidente teria ocorrido enquanto o local não estava oficialmente aberto ao público.

O corpo do turista foi localizado horas após o acidente, a uma altitude de 5.300 metros. As autoridades chinesas não divulgaram a identidade do alpinista, mas alegam que o grupo de escaladores não havia registrado oficialmente a expedição, procedimento obrigatório na região da montanha.

