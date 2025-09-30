A Prefeitura de Jacarezinho, representada pelo prefeito Marcelo Palhares firmou uma parceria inovadora com a Accelero AI, empresa indiana especializada em soluções de inteligência artificial para prefeituras. O acordo prevê a implantação de um projeto piloto de atendimento ao cidadão por meio de IA, sem custos iniciais para o Município.

A iniciativa foi articulada durante missão oficial em Mumbai, na Índia, onde Palhares esteve acompanhado do deputado estadual Marcelo Rangel, do CEO da Câmara Indo-Brasileira Paulo Azevedo, e do presidente do Sistema Regional de Inovação do Norte Pioneiro (SRI-NP) Leandro Lima, que tem atuado de forma estratégica para aproximar Jacarezinho e região de centros tecnológicos internacionais.

O projeto permitirá ao município testar ferramentas que automatizam processos, agilizam atendimentos e ampliam a comunicação entre prefeitura e população, representando um avanço significativo na modernização da gestão pública.

“Jacarezinho mais uma vez se consolida como referência em inovação no Paraná, e agora damos mais um passo histórico. Estamos trazendo tecnologia de ponta, que vai melhorar a vida das pessoas, facilitar o acesso aos serviços e colocar o cidadão no centro da gestão pública. Nossa missão é testar essa ferramenta em Jacarezinho e posteriormente expandir para os demais municípios”, afirmou Palhares.

O presidente do SRI-NP, Leandro Lima, destacou que o acordo reforça o papel de Jacarezinho como polo de inovação no Norte Pioneiro. “Estamos conectando a cidade a soluções globais e criando oportunidades para transformar a gestão pública em algo mais eficiente e acessível. Essa parceria é um marco e pode servir de modelo para outros municípios do Paraná e do Brasil”.

Além da Accelero AI, a comitiva também firmou parceria institucional com o Indian Institute of Democratic Leadership (IIDL), ligado à organização Rambhau Mhalgi Prabodhini (RMP International). O acordo – Memorando de Entendimento (MOU) prevê programas de intercâmbio e formação de lideranças para gestores públicos, abrangendo áreas como tecnologia, políticas públicas, educação e planejamento estratégico.

O IIDL, se trata de uma instituição de prestígio internacional, que já formou inúmeros políticos e gestores na Índia. Entre os ex-alunos do instituto está o atual primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, reconhecendo o instituto como referência na formação de quadros públicos.

É Jacarezinho reforçando mais uma vez o seu protagonismo regional, se posicionando entre as cidades brasileiras que mais investem em inovação.