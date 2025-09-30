Santo Antônio da Platina foi incluído na nova etapa do Programa Bons Olhos Paraná, aprovado na sexta-feira (26) pelo Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (Cedca/PR). A iniciativa, que agora chega a 275 municípios, beneficiará mais de 539 mil estudantes da rede pública, garantindo consultas oftalmológicas, exames e óculos gratuitos quando necessário.

O que é o Programa Bons Olhos Paraná

Criado pelo Governo do Estado e financiado com recursos do Fundo para a Infância e Adolescência (FIA), o programa vai além da entrega de óculos: também atua na prevenção de doenças oculares e contribui para o desempenho escolar e inclusão social dos jovens.

Na fase inicial, 93 municípios foram atendidos, somando 84 mil crianças e adolescentes examinados. Até agora, já foram entregues mais de 5,4 mil óculos, com outras unidades em fase de produção. O volume de atendimentos superou em 25% as expectativas, chegando a 84 mil consultas oftalmológicas realizadas.

Com a ampliação, serão investidos R$ 64,7 milhões adicionais, também via FIA. A prioridade foi dada a cidades de pequeno e médio porte, como Santo Antônio da Platina, com menor acesso a serviços oftalmológicos especializados.

A inclusão de Santo Antônio da Platina garante que centenas de estudantes da região tenham acesso gratuito a triagens, exames de visão e óculos de grau, fortalecendo a saúde ocular e apoiando o aprendizado escolar.

O Programa Bons Olhos Paraná tem mostrado resultados significativos no fortalecimento da educação e na melhoria da qualidade de vida dos estudantes. Agora, Santo Antônio da Platina faz parte desse movimento.

Você conhece alguma família que será beneficiada? Compartilhe esta notícia e ajude a ampliar o impacto do programa!