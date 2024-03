O Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) aumentou a pena de um homem condenado por homicídio qualificado em Guaíra, no oeste do Paraná. O crime aconteceu no dia 30 de janeiro de 2022 e o suspeito foi condenado no Tribunal do Júri em outubro de 2023. Na ocasião, o juiz determinou a sentença de 17 anos.

Entretanto, o TJPR acolheu uma manifestação de recurso do Ministério Público do Paraná (MPPR) e alterou a pena. Foram reconhecidas as qualificadoras de motivo torpe, uso de recurso que dificultou a defesa da vítima e o fato de o crime ter sido cometido para assegurar a execução de outro delito. Com isso, a pena para o condenado passou para 33 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

De acordo com a ação penal, o réu matou a vítima com pelo menos quatro disparos de arma de fogo. A motivação para o crime seria o fato de o autor acreditar que a vítima estava furtando e vendendo mercadorias suas (cigarros paraguaios) que eram comercializadas de forma ilegal, como contrabando.